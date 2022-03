Paolo Bonolis, la moglie Sonia si allontana da lui: “potrai sempre contare su di me”

Paolo Bonolis, il commovente post dedicato alla moglie Sonia Bruganelli: l’opinionista sta per dare una svolta alla sua carriera

In questi ultimi mesi, il pubblico di Canale Cinque ha avuto modo di conoscere e apprezzare Sonia Bruganelli nelle vesti di opinionista televisiva. Il suo carattere istintivo e passionale le ha permesso di analizzare con occhio attento l’avventura dei vipponi, non mancando di criticarne aspramente ogni passo falso.

La moglie di Paolo Bonolis, che per anni ha lavorato dietro le quinte dei programmi del marito – in qualità di autrice e responsabile dei casting – sembra pronta a compiere un vero e proprio salto di qualità.

Per la Bruganelli, infatti, il futuro lavorativo appare più che roseo, seppur distante da quello del marito. Sonia, stando alle fonti, sarebbe più che entusiasta di separare la propria carriera da quella di Bonolis. Come avrà reagito il padrone di casa di “Avanti un altro!”?

Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli si allontana da lui: “potrai sempre contare su di me”

Dopo l’avventura durata oltre sei mesi al “GF Vip”, Sonia Bruganelli ha deciso di intraprendere una nuova, emozionante avventura professionale. Finalmente, l’opinionista ha esordito con un programma tutto suo all’interno della piattaforma Mediaset Infinity.

Il format si intitola “I libri di Sonia”, e vede la conduttrice intervistare scrittori e scrittrici del mondo dello spettacolo e non. Un vero e proprio sogno che si realizza per la moglie di Paolo Bonolis, che ha sempre coltivato il desiderio di occuparsi di letteratura e di libri.

Il conduttore di “Avanti un altro!”, orgoglioso di sua moglie, non ha mancato di dedicarle un commovente post attraverso la piattaforma di Instagram. Paolo, dichiarando apertamente la propria stima nei confronti di Sonia, l’ha elogiata con queste parole: “Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me“.

La Bruganelli, forte dell’incoraggiamento del marito, sembra ormai avere tutte le carte in regola per spiccare il volo all’interno del panorama televisivo. Una scelta che, inevitabilmente, la porterà ad allontanarsi dal presentatore, che non potrebbe essere più felice per lei.