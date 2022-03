Attraverso un commovente post, il rapper Fedez ha voluto ringraziare le persone che lo hanno affiancato in questo momento così difficile: il pensiero è andato proprio a loro

Circa dieci giorni fa, il cantante Fedez si sottoponeva d’urgenza ad un intervento chirurgico presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il marito di Chiara Ferragni, dopo aver scoperto un raro tumore neuroendocrino al pancreas, è stato immediatamente operato dall’équipe medica coordinata dal professor Falconi, che è riuscita a salvare la vita dell’artista.

Tornato sui social, Fedez non ha avuto paura di mostrare ai fan la sua profonda cicatrice, un segno indelebile destinato a ricordare per sempre al cantante il momento più difficile della sua vita.

Poche ore fa, attraverso un post che ha letteralmente sciolto i suoi seguaci, il rapper ha voluto ringraziare tutte quelle persone che gli sono state accanto in questo drammatico percorso. Ovviamente, il cantante non poteva non menzionare anche loro…

Fedez commosso annuncia una verità straziante sui social: “sono stati loro a salvarmi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Sei la piu bella di tutte” Carolina Stramare, l’ex miss ha i pantaloni disegnati addosso, bellezza infinita FOTO

A distanza di circa dieci giorni dall’operazione, per l’amatissimo Fedez è tempo di ringraziamenti. Attraverso una fotogallery pubblicata su Instagram – che racchiude i momenti più significativi della sua permanenza in ospedale -, il cantante ha reso omaggio a tutte quelle persone che lo hanno affiancato nei giorni più difficili della sua vita.

In primo luogo, il marito di Chiara Ferragni ha ringraziato l’équipe del professor Falconi, primario dell’Unità di Chirurgia del Pancreas presso il San Raffaele di Milano. Tutti coloro che lavorano all’interno dell’ospedale, dai medici agli infermieri, avrebbero “letteralmente salvato la vita” al cantante, come da quest’ultimo ribadito.

Non è mancato, da parte del rapper, un bellissimo gesto nei confronti dei suoi 13,7 milioni di fan. A loro, Fedez ha dedicato delle parole a dir poco speciali: “grazie per la grande umanità e il supporto che mi avete dato“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Auguri, meravigliosa”: Giovanna Rei, forti emozioni per il momento più speciale. Fan in estasi – FOTO

Solo il sostegno corale di medici, infermieri, familiari e seguaci, a detta del cantante, gli avrebbe permesso di sconfiggere il tumore. A partire da oggi, Fedez tornerà a casa dalla moglie Chiara e dai figli Leone e Vittoria, pronto per “ricominciare a vivere“.