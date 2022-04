“Festival di Sanremo 2003″: che podio con i fiocchi! Non sono mancate le polemiche: cosa accadde

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 2003

La 53esima edizione del “Festival di Sanremo” si svolse nella storica location del Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 marzo 2003. Dopo sei anni di assenza dalla kermesse nel 2002 tornò a condurlo Pippo Baudo. Ne riprese nuovamente le redini, questa volta affiancato dalle strepitose attrici Serena Autieri e Claudia Gerini.

Vinse la competizione la cantante ligure Alexia(al secolo Alessia Aquilani), conosciuta principalmente per essere stata la regina della musica dance negli anni ’90. A lei si devono tormentoni indimenticabili come “Summer Is Crazy”, “Uh la la la”, “The Music I Like” e “Goodbye”. Nel 2002 cantò per la prima volta in italiano proprio a Sanremo con il brano “Dimmi come…” (classificandosi in seconda posizione). Il 2003 fu l’anno del trionfo definitivo con “Per dire di no”.

“Sanremo 2003″, non c’è Festival senza polemiche: il caso che fece scalpore

