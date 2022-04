Claudia Napolitano, la nostra star dei The Jackal, si è lasciata andare ad un balletto davvero da capogiro sul suo profilo di Instagram

Claudia Napolitano è la famosa star dei The Jackal, ma per molti è anche molto altro. Una ragazza simpaticissima, bellissima e piena di talento, che merita tutto il successo che ha ottenuto negli ultimi anni. Era una persona come tante, quando si è ritrovata improvvisamente sul tetto d’Italia proprio grazie alla sua vena ironica che la contraddistingue.

Claudia Napolitano è una donna amatissima sul web, qui è riuscita nel suo intento: come tanti altri, ha trovato la sua dimensione. In fondo è proprio grazie agli utenti di internet che deve ringraziare per essere diventata famosa: se non ci fosse stato un pubblico a seguire lei e il suo gruppo diventato noto su Facebook, non sarebbero mai riusciti a farsi conoscere.

The Jackal, Claudia Napolitano da capogiro: il video da record

