“Quanto amore, quanta bellezza” Carlotta Mantovan e il bacio pieno di passione – FOTO

La moglie del compianto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi ha deciso di postare un selfie pieno di amore e dolcezza, in cui non è sola… chi c’è con lei?

Nell’immagine Carlotta si immortala insieme ad un cavallo, mentre dà all’equino un bacio sul musetto: lo scatto ha fatto sciogliere il cuore degli utenti che la seguono su Instagram.

Una cosa è certa: la famosa ex modella italiana sa sempre come far emozionare i suoi fan.

Dell’outfit della Mantovan si intravede soltanto un giubbotto grigio ed un capellino di lana con un pon pon in cima: pare che faccia molto freddo…

Il post è stato commentato anche da un noto personaggio del mondo dello spettacolo e dell’informazione, ovvero dalla meravigliosa giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa, che le ha scritto: “Vedi forte e chiaro…”.

Il suo commento ironico fa riferimento agli occhiali appannati della fantastica trentanovenne: il vetro, infatti, non consente neanche di vedere i suoi occhi.

Carlotta Mantovan è sempre sulla bocca di tutti: la sua ultima FOTO ha compiuto il giro del web…

Se vuoi vedere il selfie con il cavallo di Carlotta Mantovan vai a successivo