Giorgia Gianetiempo, su Instagram, ha dato il suo addio tra le lacrime alla persona più importante per lei del set di Un Posto al Sole: “Grazie per questi anni”

Sicuramente è un periodo pieno di addii e di ritorni ad Un Posto al Sole. Infatti, proprio per questo, gli autori ne stanno inventando di tutti i colori per riuscire a colmare le assenze che si stanno verificando negli ultimi mesi nella soap opera napoletana più amata di tutti i tempi. Infatti, proprio da poche settimane, sono tornate le gemelle Cirillo: Manuela e Micaela.

Oltre alle due sorelle, è tornata anche Viola Bruni che si stabilirà ufficialmente un’altra volta a Napoli. Con buone probabilità, rivedremo anche Eugenio. La scorsa sera, invece, abbiamo assistito a due ritorni: Angela Poggi e l’ex marito di Silvia, Michele, che ha lasciato Napoli. Ci sono buone probabilità che i due, questa volta, resteranno. Però, c’è stato anche l’ennesimo addio di questo periodo.

Un Posto al Sole: l’addio di Giorgia Gianetiempo al suo amico di sempre

“Foto dell’ultimo giorno di set insieme e alcune delle tante foto scattate in questi anni. Grazie per tutti questi anni insieme, per le risate, gli sfoghi, i consigli, i sorrisi, i pianti di scena e quelli veri. Grazie per tutto ciò che sei e che hai fatto per me e con me!” ha scritto Giorgia Gianetiempo su Instagram, l’attrice che nella soap interpreta il ruolo di Rossella.

Con queste parole, ha dato il suo addio al personaggio di Patrizio Giordano, che ha lasciato per sempre la soap. Il suo addio l’ha ridotta in lacrime nelle storie pubblicate dal suo fidanzato Luca Turco.

“Mi mancherai tantissimo sul set (dico sul set perché so che ci vedremo spesso e giocheremo a Mario Kart ancora per tanto tempo insieme), ti voglio un bene infinito! In bocca al lupo per tutto!” ha concluso.