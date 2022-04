Dr. Nowzaradan riceve un regalo inaspettato, l’emozione prende il sopravvento. FOTO da incorniciare

Sui social poche ore fa è spuntata una foto decisamente unica che immortala il noto chirurgo assieme al suo staff medico. Il motivo?

“Vite al limite” non sarebbe nulla senza di lui, il dottor Nowzaradan infatti è la voce ed il cuore pulsante del programma “My 600-lb Life”. Il reality show statunitense, trasmesso per la prima volta nel febbraio 2012 su TLC e dal 2013 è sbarcato anche in Italia su Real Time dove il successo raggiunto è incredibile.

Nella serie tv vediamo una sorta di make over dei vari protagonisti che ricorrono alla bravura anche persuasiva del medico per perdere il peso eccessivo e sottoporsi al tanto agognato intervento per l’inserimento del baypass gastrico.

Queste persone patologicamente obese sono costrette a ricorrere a lui come ultima spiaggia per non rischiare la vita, un lungo percorso che li vede impegnati per oltre un anno fino alla trasformazione fisica tanto desiderata. Se in tutti questi anni il dottore è sempre stato la bussola per i suoi pazienti, ieri per la prima volta è stato lui l’oggetto di tanta gratitudine da parte del suo staff. La foto pubblicata è meravigliosa e racconta l’amore che in molti provano per lui.

Dr. Nowzaradan commosso, il regalo che ogni medico vorrebbe

