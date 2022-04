Vic De Angelis sempre più bella: nell’ultimo post che pubblicato su Instagram è più sensuale che mai. Insieme a lei, una persona piuttosto speciale

Vic De Angelis è una delle donne più amate del momento. Era solo una ragazzina quando ha esordito insieme ai suoi amici ad X Factor. Erano una band praticamente agli inizi, fino a quel momento si erano esibiti soltanto tra le strade di Roma, intrattenendo i passanti per strada. In molti potrebbero averli ascoltati dal vivo ma non se lo ricordano.

X Factor per loro è stato un vero e proprio trampolino di lancio, ma senza dubbio è stato il Festival di Sanremo a dare loro la visibilità di cui avevano bisogno per brillare. Infatti, la loro vittoria con Zitti e Buoni, li ha portati letteralmente sul tetto del mondo. Dopo l’Ariston, sono arrivati all’Eurovision Festival dove hanno permesso all’Italia di vincere di nuovo dopo tanto tempo.

Vic De Angelis da record: bella come e più di una Dea e in dolce compagnia

