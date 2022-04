Alena Seredova festeggia così la festività di Pasqua, la foto stupisce il web. Un primo piano della sua straordinaria bellezza al naturale: tripudio di like

Sono moltissime le seguaci di Alena Seredova che vorrebbero conoscere i suoi segreti di bellezza. Classe 1978, 44enne lo scorso 21 marzo, non solo dimostra un’immagine fresca e attraente, ma è una grande sostenitrice dei look piuttosto naturali.

Non ha bisogno di eccellere con l’uso del make up e non cede allo strumento dei filtri sui social per apparire in modo artificioso. Le sue doti estetiche sono caratteristiche che non ha bisogno di ostentare, un dono che le ha permesso di conquistare il titolo di Miss Repubblica Ceca nel 1998, partecipando poi a Miss Mondo, dove si classifica quarta.

È presto avviata la sua carriera nel mondo dello spettacolo, che percorre in Italia, intraprendendo diversi percorsi. Modella, attrice e showgirl, non si fa mancare alcuna esperienza, conquistando l’ammirazione del pubblico.

Dal 2015 è legata sentimentalmente all’imprenditore Alessandro Nasi, con il quale diventa di nuovo mamma della sua terza figlia nel 2020. È su Instagram che racconta la crescita della piccola Vivienne, dove non manca di condividere ogni momento della sua quotidianità. L’ultimo post è dedicato alla festività della Pasqua, che festeggia in un modo davvero particolare.

Alena Seredova, incantevole bellezza naturale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

La solidarietà ha sempre rivestito un ruolo importante per Alena Seredova, testimonial già da diverso tempo di SOS Villaggi dei bambini. Si tratta di un’importante Onlus attiva in tutto il mondo, che si occupa di bambini che versano in difficoltà.

LEGGI ANCHE —> Anna Safroncik infiamma gli animi dei fan: “Quel particolare è inebriante”. La FOTO proibita del week-end

Ed è sempre all’infanzia che rivolge la sua sensibilità anche in occasione di Pasqua: lo racconta attraverso il suo ultimo post su Instagram, dove mostra l’uovo di cioccolato e la colomba firmati da “Fondazione Crescere Insieme“. Il ricavato dell’acquisto dei prodotti verrà devoluto in aiuto ai bambini ricoverati in Terapia Intensiva e sarà investito nella ricerca per la Neonatologia.

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez, è tutta questione di focus! La showgirl stavolta supera sé stessa ed esagera – FOTO

Uno spunto che offre ai numerosi fan che la seguono sul suo profilo, ammirandola soprattutto dal punto di vista umano. Il suo sorriso accompagna lo scatto, trasmettendo come sempre un’iniezione di positività e bellezza, quella più vera e profonda che esista, come sottintendono i numerosi like.