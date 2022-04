Elodie da capogiro su Instagram: la cantante mentre si allena fa battere il cuore a mille. Fisico da paura e posizioni da sgranare gli occhi

Continua a mietere vittime Elodie con il suo “Bagno a mezzanotte”, l’ultimo singolo della cantante ex di “Amici” che è un attentato ai deboli di cuore. Non si smentisce mai l’artista romana che camaleontica sa cambiare sempre pelle e sonorità stupendo ogni volta tutti. È una continua esplosione, non solo in musica.

Ha, infatti, terminato da poco le riprese del suo primo film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa ed è anche da qualche tempo single dopo la lunga storia con Marracash. “Credo sia bello condividere la vita. Senza progettare troppo, perché a me la progettazione mette tensioni” ha detto in una recente intervista al Corriere della Sera “giustificando” il suo essere da sola al momento. Elodie insomma ha paura del progettare in modo specifico e definitivo, un’anima libera che non vuole essere “incastrata”.

Elodie, a testa in giù è da crepacuore: il VIDEO

PER VEDERE IL VIDEO DI ELODIE VAI SU SUCCESSIVO