Guendalina Tavassi si racconta rivelando tutti i particolari più sconcertanti riguardo la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte

Guendalina Tavassi ha iniziato una nuova avventura partecipando al programma di Canale5, L’Isola dei Famosi. La showgirl insieme al fratello Edoardo, è sbarcata sull’isola di Cayo Cochinos durante la quarta puntata del programma, andata in onda giovedì scorso.

Un nuovo punto di partenza per Guendalina che da poco ha superato un momento molto buio della sua vita. In un’intervista ha deciso di raccontarsi e di raccontare della sua storia finita male con l’imprenditore napoletano Umberto D’Aponte, svelando alcuni retroscena che hanno lasciato tutti senza parole.

Guendalina Tavassi racconta la tragica esperienza con l’ex marito Umberto D’Apone

Guendalina Tavassi e Umberto D’Apone si sono conosciuti per un caso fortuito: “Il mio treno fu cancellato e dovetti prenderne un altro, quello dove il destino mi ha fatto conoscere Umberto. Da quel momento non ci siamo più lasciati” ha raccontato la donna riguardo il loro primo incontro. Nel 2013 i due decisero di convolare a nozze e a consolidare ancora di più il loro amore sono arrivati i loro due figli, Chloe e Salvatore. Il loro idillio però cominciò a sgretolarsi nel 2020, quando la coppia fu vittima di un hacker che rese pubblici alcuni loro video e foto. Da lì il loro rapporto cominciò sempre più sgretolarsi fino ad arrivare alla rottura definitiva.

In tutto questo avvenne un episodio davvero molto spiacevole. Tempo fa l’influencer si mostrò sui social con alcuni segni e lividi sul volto. La Tavassi si è lanciata in un’accorata spiegazione dove ha rivelato tutto quello che era accaduto. Era stata vittima di un’aggressione da parte dell’ex marito che si trova adesso in carcere: “Mi ha rotto il naso, tutto davanti ai bambini che lo imploravano di smetterla -ha detto- sono ancora traumatizzati, Sasi è scioccato e ha paura di uscire. Ora c’è un processo in corso e se ne occuperà la giustizia” ha concluso la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi, chiarendo così finalmente ogni dubbio riguardo la sua separazione.