Jessica Selassie, vincitrice del Grande Fratello Vip, sta conquistando i suoi numerosi followers con alcuni scatti che stanno lasciando tutti senza fiato

Jessica Selassie è una delle donne più amate del momento. Ha raggiunto la popolarità quando lo scorso settembre è entrata nella casa del Grande Fratello Vip insieme alle sue sorelle. Pensava di uscire subito e di essere ignorata tutto il tempo, invece è diventata in pochissimo tempo una delle concorrenti più apprezzate del programma di Alfonso Signorini.

Jessica Selassie ha conquistato tutti all’interno della casa grazie alla sua incredibile umiltà e al suo essere così tanto sfortunata in amore che le ha permesso di far sentire tante ragazze molto vicine a lei. Dentro la casa, infatti, si era presa una sbandata bella pesante per il food blogger Barù, ma lui più volte disse di vederla soltanto come una amica.

Jessica Selassie, bellezza che toglie il fiato: il dettaglio attira l’attenzione

VAI SU SUCCESSIVO