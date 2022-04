Vic De Angelis ha conquistato tutti con l’ultimo scatto pubblicato nelle sue storie di Instagram: la sensualità ha soltanto un nome adesso, il suo

Vic De Angelis è una delle donne più amate del momento. La bassista dei Maneskin ha esordito insieme al suo gruppo oramai un po’ di anni fa, quando era molto giovane e aveva davanti una vita piena di aspirazioni e di sogni che sperava di realizzare. Non avrebbe mai immaginato che la realtà avrebbe superato di gran lunga la sua fantasia.

Vic De Angelis, proprio lo scorso anno, è salita sul tetto d’Europa con i suoi amici di sempre. Tutto è cominciato quando a marzo del 2021 hanno deciso di partecipare alla 71esima edizione del Festival di Sanremo: non avrebbero mai pensato non solo di riuscire a vincere conquistando il pubblico italiano che è molto difficile ad accogliere nuovi stili, ma soprattutto non avrebbero mai pensato di volare all’Eurovision Festival e di trionfare pure lì.

Vic De Angelis, si scopre e mostra tutto. La bassista dei Maneskin toglie il respiro

