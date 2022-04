“Mi manca l’aria”, Anna Tatangelo sbalorditiva: la scollatura estrema non nasconde nulla, la FOTO è già virale

La cantante di Sora è apparsa sui social mostrando il look per la serata assieme al suo Livio, da far tremare ogni possibile rivale. Indecente!

“Sei un sogno ad occhi aperti!”, “Weeeeeee ma chi sei?!”, “No raga non mi sento bene…..😮 mi manca l’aria 😮”, “Anna sei tu?”, “Il CAMERIERE sta ESULTANDO come un GOL all ultimo minuto 😁😁😁”.

A cosa sono dovuti questi messaggi carichi di affetto e affanno verso Anna Tatangelo? La sua trasformazione fisica e caratteriale spiccata in netta ascesa da un anno a questa parte sembra incontrollabile e molto spesso anche la sua Community fatica a stare al passo con lei.

Inoltre anche la recente dichiarazione social che ha reso ufficiale la sua storia con il rapper Livio Cori le ha permesso di uscire allo scoperto come donna innamorata a cui piace mettersi in mostra per il suo uomo.

Lo ha fatto anche ieri sera quando è uscita a cena con lui esibendo un look decisamente illegale che ha fatto impazzire ben 53mila follower in poche ore.

Anna Tatangelo è una visione, il décolleté manda fuori di testa i fan

