Catherine Spaak è morta, una delle sue ultime interviste: “Ho avuto questa sfortuna…”

L’attrice scomparsa nel giorno di Pasqua, all’età di 77 anni in una recente intervista ha raccontato le difficoltà della sua vita.

Catherine Spaak a “Il Giornale” ha raccontato la vita difficile che è stata costretta ad affrontare sin da bambina.

Nasce in Belgio ma conosce la fama in Italia grazie al cinema dove debuttò nel 1960 a soli 15 anni. In seguito divenne anche conduttrice televisiva. Conosciuta e amata dal pubblico per la sua estrema bellezza e per il suo talento.

La sua vita sentimentale è stata caratterizzata da due grandi amori: il primo Fabrizio Capucci, che la rese madre a soli 17 anni e poi il cantante Johnny Dorelli.

Due anni fa è stata colpita da un’emorragia cerebrale e oggi si è spenta all’età di 77 anni: da tempo era malata.

La vita difficile di Catherine Spaak

Nel corso dell’intervista a “Il Giornale” ha affrontato tutte le tappe della sua vita che l’hanno messa a dura prova a partire dal collegio nel quale ha vissuto quando era solamente una bambina. Figlia di uno sceneggiatore noto in Francia, amico di Prevert, finì in collegio insieme a sua sorella Angie poiché quest’ultima non aveva buoni voti a scuola e trascinò anche lei.

Non vedeva quasi mai nè suo padre, nè sua madre che faceva l’attrice e uscita dal collegio ricevette proprio dal papà un passaporto per girare il mondo. Divenne un’attrice famosa e il cinema fu la sua salvezza perché le permise di mantenersi economicamente.

A soli 17 anni rimase incinta e andò a vivere dalla famiglia di Capucci ma presto scappò portando con sé la bambina. Questo non le fu perdonato, la famiglia Capucci sporse denuncia contro di lei e alla frontiera fu arrestata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Supermercati presi d’assalto finiscono le scorte. Erano impreparati: per quanti giorni gli italiani non potranno fare la spesa?

Il giudice le tolse la patria potestà, con una motivazione discutibile: essendo un’attrice era una donna di dubbia moralità.

Catherine non riuscì più a ricucire i rapporti con sua figlia, neanche dopo l’incidente automobilistico che la coinvolse. A detta sua era stata la famiglia del suo ex ad averla convinta di avere una cattiva madre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Addio a Catherine Spaak, il mondo dello spettacolo piange la grande artista

Catherine ha portato con sé un grande vuoto dentro e non è mai riuscita a colmare, nel corso della sua vita, l’abbandono da parte della sua famiglia di origine e neanche di sua figlia Sabrina.