“Penso di essermi innamorato della seconda”, Taylor Mega il bikini striminzito non copre nulla: esplosiva – FOTO

Taylor Mega lascia tutti i fan di Instagram col fiato corto in occasione di uno degli scatti in modalità estate da far venire le vertigini.

Aveva appena 15 anni quando Taylor Mega è uscita allo scoperto, acquisendo numerose confidenze con i seguaci del web. Oggi, il suo nome è stampato in calce nei pensieri quotidiani di tutti e non solo per le intricate vicende di gossip.

Protagonista in diversi reality show sulla Mediaset, l’influencer più navigata del vasto panorama dello spettacolo ha trovato quasi sempre il modo di far parlare di se.

E’ proprio in quelle circostanze che la sua fama ha ‘assaporato’ il massimo splendore prima di sbarcare definitivamente su Instagram. La piattaforma social più selezionata del momento è stata per Taylor, la ciliegina sulla torta che ha difatti permesso la svolta che tutti aspettavano da tempo

Taylor Mega e le ‘capriole’ in bikini da urlo: il dettaglio che fa impazzire i fan è soltanto uno

