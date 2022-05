Fatima Trotta è una bomba a orologeria, la prima tintarella di maggio fa sognare i fan: “Ma cosa sei in bikini?!” FOTO

La conduttrice si è mostrata ai fan in bikini mentre prende il primo sole della Costiera, più bello il mare o lei? La scelta è molto ardua…

“Dea partenopea 🧜❤️”, “Ma cosa sei in bikini?!!!”, “😍Peccato che non sei ha Made in Sud 😘”, “Fatima sei stupenda e che addominali…❤️”, “Bella, simpatica, intelligente…le hai tutte!❤️”.

Questi sono solo alcuni dei messaggi che i fan hanno inviato alla bella Fatima Trotta a margine del suo ultimo post Instagram che in poche ore ha ottenuto oltre 12mila like.

La vediamo a Capri mentre prende la prima tintarella di stagione, uno stop dalla sua vita lavorativa che la vede spesso impegnata in spettacoli teatrali e programmi tv. “Made in Sud” quest’anno non l’ha scelta come conduttrice ma non per questo i follower hanno smesso di seguirla sui social dove è attivissima.

Fatima Trotta fa impallidire tutte, lei è la regina dell’estate italiana

