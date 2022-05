Miriam Leone spiazza il web con una posa da infarto: la scollatura ha lasciato migliaia di utenti letteralmente senza fiato!

La bellezza di Miriam Leone non è certamente un mistero agli occhi dei fan. L’attrice, 37 anni quest’anno, vanta di una carriera a dir poco stellare in ambito cinematografico. La siciliana, che ha iniziato per puro caso dopo aver trionfato al concorso di “Miss Italia”, è ormai tra i volti più apprezzati del settore.

Gli utenti che la seguono, oltre 1 milione e mezzo, ne apprezzano non solo le qualità professionali, ma anche la travolgente ed esplosiva bellezza. Bellezza che la Leone non manca di sfoggiare puntualmente, attraverso scatti studiati ad hoc ed in grado di lasciare tutti senza fiato.

È stato così anche per l’ultima foto pubblicata dall’attrice, immediatamente divenuta virale sul web. La scollatura provocante della Leone, unita al suo fascino etereo, non ha mancato di scatenare le fantasie dei followers.

Miriam Leone spiazza il web con una scollatura da standing ovation: “così molto meglio” – FOTO

