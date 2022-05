Ilary Blasi, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato un po’ delle numerose gaffe che ha fatto nella sua carriera da conduttrice televisiva

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana da un po’ di anni, soprattutto da quando l’abbiamo vista al timone del Grande Fratello Vip. La sua carriera è cominciata quando era davvero molto giovane, e per tanto tempo è stata vittima di pregiudizi a causa della sua lunga storia d’amore con Francesco Totti, calciatore e capitano della Roma.

Ilary ha lasciato il Grande Fratello Vip nelle mani di Alfonso Signorini, che per i primi due anni è stato il suo opinionista. Dopo un periodo di lontananza dalla televisione, è tornata lo scorso anno per presentare per la prima volta in vita sua l’Isola dei Famosi. Se lo scorso anno ha condotto una edizione molto apprezzata, quella di quest’anno è un successo.

Ilary Blasi e le sue numerose gaffe: la conduttrice rivela quale è stata la peggiore

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Suor Cristina e il “coraggio di amare”: da The Voice all’amore più bello. “Ci ha sconvolto”

Ilary è una conduttrice molto amata per la sua spontaneità, riesce sempre a divertire il pubblico da casa e certe volte non lo fa neanche di proposito. Infatti, da quando ha cominciato a vestire il ruolo di conduttrice, ha fatto numerose gaffe che sono rimaste nella storia della sua carriera.

Il web ricorda una ad una tutte le volte che Ilary ha detto qualcosa di divertente senza farlo apposta, e anche per Ilary sono difficili da dimenticare. Sul settimanale di Tv Sorrisi e Canzoni, le è stato chiesto quali sono state le gaffe più imbarazzanti della sua carriera. Ilary non ha avuto dubbi:

“Una di cui non mi ero neanche accorta. Al Grande Fratello Vip dissi ad Ignazio Moser: Va in Cecilia” invece che in cucina. Ma anche quella di “patata” al posto di palapa è stata imbarazzante“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Tonalità particolari” Lucilla Agosti in topless: prima FOTO dell’estate indimenticabile

Sul web non hanno dubbi: quella della palapa è stata sicuramente quella più divertente. Ancora oggi il video circola in rete di continuo.