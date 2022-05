Lucilla Agosti condivide con i fan un momento strepitoso: per la conduttrice è iniziata la bella stagione, che meraviglia

Anche senza il piccolo schermo Lucilla Agosti si fa notare, come? Con uno scatto mozzafiato appena pubblicato sui social dove vanta di più di centomila follower.

Da tutti conosciuta come conduttrice radiofonico e televisiva, la diretta interessata è molto attiva sul web e non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Amante dell’estate, non ha esitato a sfoggiare un outfit accattivante e seducente.

Lucilla Agosti, il fondoschiena che tutti stavano aspettando – FOTO

L’estate è considerata per molti la stagione più bella dell’anno ed è così anche per Lucilla che non ha perso occasione di pubblicare la prima foto in costume. Non si tratta di uno scatto qualsiasi, ma di qualcosa di unico visto che la conduttrice posa di schiena in topless.

“I colori dell’estate” ha scritto sotto al post diventato virale ed è stato subito amore a prima vista per i fan che non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti e like.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Suor Cristina e il “coraggio di amare”: da The Voice all’amore più bello. “Ci ha sconvolto”

Tra i tanti si legge: “Onestamente l’ultima cosa che ho guardato sono i colori”, qualcun altro ha aggiunto: “E le ventenni mute”, poi ancora “L’estate riserva sempre delle tonalità particolari”.

Passano gli anni ma la Agosti continua a stupire il pubblico come fosse il primo giorno. Da attrice a showgirl, dal piccolo schermo alla radio. Non si ferma mai e si mette in gioco in ogni situazione.

Un vulcano in eruzione, un fiume in piena, un idolo per le generazioni che la sostengono e supportano in ogni situazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Orietta Berti. Cresce la preoccupazione per la cantante: “La malattia ha lasciato strascichi”

Ha tante esperienze alle spalle ma ancora tanti progetti da realizzare. Tra poco tornerà in televisione con un nuovo lavoro appena concluso. I fan non vedono l’ora di vederla, non ci resta allora di attendere per avere maggiori dettagli al riguardo e seguirla.