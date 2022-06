La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bambina di 10 anni, deceduta in ospedale dopo essere stata colta da un malore a scuola.

Una bambina di appena 10 anni è deceduta in ospedale, dove era stata trasportata poco prima dai sanitari chiamati dai genitori. Il dramma a Bisceglie (BAT) nei giorni scorsi. Per la piccola, che si era sentita male alcune ore prima mentre era a scuola, una volta giunta presso il nosocomio, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Adesso rimane da capire cosa sia accaduto nello specifico, compito affidato agli investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica che ha aperto un’inchiesta e disposto l’esame autoptico sulla salma della piccola.

Dramma a Bisceglie, comune della provincia Barletta-Andria-Trani, dove lo scorso 3 giugno una bambina di 10 anni è deceduta improvvisamente.

Tutto è iniziato al mattino di venerdì scorso quando, secondo quanto ricostruito, come riferisce la redazione di Leggo, la bimba ha iniziato a sentirsi male a scuola dicendo alla maestra di sentirsi accaldata. A quel punto sono stati contattati i genitori che l’hanno riportata a casa, ma qui le condizioni sono peggiorate con il passare delle ore. Nel tardo pomeriggio la chiamata al numero unico per le emergenze.

Presso l’abitazione si è precipitato lo staff medico a bordo di un’ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure alla bimba e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare: i medici poco dopo l’arrivo in pronto soccorso non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La famiglia, scrivono i colleghi di Leggo, per capire cosa possa essere accaduto alla bimba, ha deciso di sporgere denuncia e la Procura della Repubblica di Trani ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti disponendo l’autopsia sulla salma, i cui risultati determineranno la causa della morte.

