Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di soli 27 anni. È accaduto nella tarda serata di ieri a Genova sulla Sopraelevata. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter, condotto da un 26enne, che improvvisamente è finito sull’asfalto.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118, ma per il passeggero del mezzo a due ruote non c’è stato nulla da fare: dopo vari tentativi di rianimarlo i medici ne hanno dichiarato il decesso. Ferito in maniera lieve, invece, il conducente che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Ennesima vittima sulle strade nel nostro Paese. Nella tarda serata di ieri, martedì 7 giugno, un ragazzo di 27 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è morto in un incidente stradale verificatosi sulla Sopraelevata a Genova.

Stando a quanto ricostruito, come riportano alcune testate locali e la redazione del quotidiano La Stampa, il 27enne viaggiava a bordo di uno scooter alla guida del quale vi era un suo amico, un ragazzo di 26 anni. Per cause ancora da stabilire con precisione, il 26enne ha perso il controllo del mezzo che è finito rovinosamente a terra insieme ai due giovani. Un impatto sull’asfalto che non ha lasciato scampo al passeggero.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia è arrivata l’equipe medica del 118 che ha avviato le manovre di rianimazione: dopo svariati tentativi, durati per circa un’ora, i sanitari si sono arresi dichiarando sul posto il decesso del 27enne. L’altro giovane è stato, invece, trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate ferite di lieve entità.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo ligure che hanno condotto i rilievi di legge. Stando ai primi riscontri, riporta La Stampa, si tratterebbe di un incidente autonomo che non avrebbe, dunque, coinvolto nessun altro mezzo in transito. Da determinare le cause che hanno fatto perdere il controllo dello scooter al conducente.

