“Farei di tutto per lei”, Amadeus svela il suo desiderio più grande

Il direttore artistico di Sanremo 2023 ha annunciato per chi farebbe carte false pur di averlo con sé nella prossima edizione della kermesse.

Amadeus, l’anno prossimo, sarà alla sua quarta edizione del ”Festival di Sanremo”. Ed è stata già annunciata la sua presenza anche nel 2024.

Il direttore artistico della kermesse canora, ogni anno tenta di sorprendere il pubblico con delle novità assolute per attirare ancor di più l’attenzione mediatica sul Festival.

Fino ad ora ha sempre avuto al suo fianco il fidato collega e amico Fiorello e poi in ogni serata si alternavano protagonisti della tv, della musica o del cinema. Diversi sono stati anche gli artisti che hanno calcato il palco dell’Ariston come ospiti d’onore, tra i quali Tiziano Ferro, Achille Lauro o il calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Ma quali saranno le novità della prossima edizione? E soprattutto qual è l’artista che Amadeus vorrebbe a tutti i costi sul palco dell’Ariston?

Amadeus annuncia l’artista che vorrebbe al suo fianco

Amadeus non ha dubbi: sarebbe pronto a tutto per avere Mina nella prossima edizione della kermesse canora.

«Chiunque ha questo sogno impossibile. Personalmente farei di tutto, anche filmarla con il cellulare da lontano. Ma non c’è un progetto vero e proprio, c’è solo un desiderio», è questa la mission impossible del conduttore che non si pone limiti pur di avere la Tigre di Cremona sul palco.

Certamente questo risulta essere molto difficile, dato che la cantante sono oltre 40 anni che non si fa vedere dal pubblico e in molti dicono che oggi è del tutto irriconoscibile rispetto a quella che ricordiamo in tv.

Eppure mai dire mai, quale occasione migliore per una cantante del suo calibro, per tornare in tv, se non il ”Festival di Sanremo”? Riuscirà Amadeus nella sua mission impossible?