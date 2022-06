I video in diretta si propagano in rete: Michelle Hunziker mai stata così sul piede di guerra. Dall’iniziale “sofferenza” al resoconto finale.

A poche ore dalla puntata trasmessa in onda ieri sera, 5 giugno, del tg satirico di “Striscia La Notizia”, dove la conduttrice aveva deciso di rinnovare la tradizione dei suoi abiti in total pink, Michelle Hunziker è stata poi protagonista di un evento inatteso. Il quale l’ha vista divenire una combattente. E per la prima volta, nella sua carriera, “a mani nude“.

Dopo aver svelato ai suoi ben 5,4 milioni di follower in rete di essere una perfetta “coffe addicted” nella mattinata di ieri, e non senza sfoggiare la sua tenace dose di contagiosa ironia, la nata sotto il segno dell’Acquario ha successivamente approfittato di tale grande dose di energie, ereditata dalla caffeina allora in circolo nel suo organismo, per cimentarsi in una sfida a “calci e pugni” senza precedenti.

“Ogni tanto mi tira una legna” Michelle Hunziker pugni e calci in diretta, mai così agguerrita – FOTO

Oggi “fight technique” ha specificato poco più tardi la conduttrice nativa di Sorengo intervenendo nelle sue storie su Instagram.

Le dure immagini in bianco e nero svelano una concentratissima Michelle alle prese con la realizzazione di un perfetto “mawashi geri“. Poi la quarantacinquenne svizzera si cimenterà nel rito svolto dagli allievi di karatè quando si attua il passaggio di cintura. Ossia, tradotto in maniera più semplicista per i meno esperti, “mi becco 10 gedan mawashi per gamba“, aggiunge simpaticamente la conduttrice in didascalia.

“Ogni tanto mi tira una legna“, scrive l’ex protagonista di “Love Bugs”. E da qui si alterneranno le prime testimonianze di un’acuta “sofferenza” nel subire i colpi della sua avversaria. Eppure Michelle, “in gamba” come non mai, sarebbe stata qui in grado di dimostrare a tutto tondo il suo lato più stoico.

“Mi ha ucciso“, ha lo “spirito Kyokushinkai” resta alto. Ha concluso la showgirl dalla bionda chioma senza cadere al tappeto.

Sul finale le due si sono difatti scambiate il reciproco saluto di rispetto tipico della disciplina mantenendo delle espressioni gioiose e soddisfatte. Gli allenamenti, al fianco di una resiliente Senpai Simona, si sono tenuti presso la Iron Personal Dojo. Una nota palestra privata nella zona collinare di Franciacorta.