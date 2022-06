Silvia Toffanin: davanti a lei le parole più vere e forti. Grande emozione e lacrime in diretta. Ecco cosa è accaduto

Silvia Toffanin continua a tenerci compagnia con il suo “Verissimo”, uno dei programmi di punta di Canale 5 che ormai conduce da tantissimo tempo. Sempre tante emozioni nel salotto del sabato pomeriggio che quest’anno si è esteso anche alla domenica, con ospiti di grande rilievo che decidono di raccontarsi insieme a lei.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi è maestra di eleganza, dolcezza e accoglienza sempre a modo, senza mai esagerare, essere invadente e sgradevole. Ed è per questo che gli italiani continuano a sceglierla e gli ospiti del mondo dello spettacolo, e non solo, accettano sempre di buon grado i suoi inviti.

Non mancano, insomma, con lei le belle emozioni da vivere in studio e sul piccolo schermo. Silvia è una donna dal cuore d’oro e molto spesso si commuove in studio. Ecco cosa è successo.

Silvia Toffanin: grande emozione in studio, la storia

Lacrime in studio e grandi emozioni a “Verissimo”. Una combo che non manca mai, di puntata in puntata, per Silvia Toffanin. Proprio di recente, la padrona di casa, non ha saputo trattenere le lacrime di fronte ad una storia molto toccante.

Ancora una volta si è visto come dietro un personaggio molto discusso spesso si nasconda una storia intensa e particolare. Questa volta si tratta di Ida Platano, grande protagonista di “Uomini e Donne”, donna molto chiacchierata in particolar modo per la sua relazione con Riccardo Guarnieri.

Con Silvia Toffanin la dama del programma di Maria De Filippi si è raccontata a cuore aperto parlando dell’esperienza del suo matrimonio, quasi forzato da parte della famiglia. “Mi sono dovuta sposare perché papà non concepiva la convivenza. Ero piccola, sono cresciuta con mio marito, è stato il mio primo tutto” ha confessato.

Ecco che così Ida ha dovuto imparare a diventare grande e responsabile in fretta, togliendo anni a spensieratezza e spontaneità. “Sono stata poco bambina” ha detto tra le lacrime. Una confessione intima e di impatto che ha coinvolto in tutto e per tutto Silvia Toffanin. Nemmeno la presentatrice è riuscita a trattenere le lacrime di fronte a tutto questo.