Paola Perego, confessione intima sull’ex: costretta a fingere. Il motivo

Paola Perego si è lasciata andare a un’intima confessione sul suo passato. Coinvolto il suo ex: rivelazione senza precedenti.

Talento innato e fascino a non finire. Paola Perego è una delle conduttrici più amate dello spettacolo, tanto da aver costruito una carriera costellata di traguardi, lunga quasi quarant’anni.

Il suo debutto risale agli anni Ottanta ad “Antenna 3 Lombardia” nella veste di conduttrice. Anno dopo anno ha allungato la lista dei format a cui ha preso parte, tra Rai e Mediaset, conquistando sempre più notorietà.

Nonostante i tanti successi, nella sua vita ha affrontato periodi non facili e criticità non indifferenti: per 30 anni ha sofferto di attacchi d’ansia – avendo anche ripercussioni fisiche insopportabili – riuscendo a gestirli con cure farmacologiche.

Una problematica che l’ha accompagnata per molto tempo, dettata sembra dalle forti pressioni (con cui ha fatto i conti per diversi anni) in quanto con il suo lavoro sosteneva molto la sua famiglia. Dopo tanta sofferenza è riuscita a sconfiggere questa problematica.

Paola Perego e la sua vita sentimentale: rivelazione clamorosa sull’ex

Accanto alla carriera, Paola Perego ha catturato i riflettori nel tempo anche per la sua vita sentimentale. Sposatasi con il calciatore Andrea Carnevale – con cui ha dato alla luce i figli Giulia e Riccardo – i due hanno divorziato nel 1997. Poi nel 2011 ha detto il fatidico sì per una seconda volta convogliando a nozze con Lucio Presa (agente di personaggi dello spettacolo).

TI POTREBBBE INTERESSARE ANCHE > “Catturati nella rete” Valentina Vignali favolosa: il nude scintillante varca ogni limite – FOTO

Emerge un retroscena inaspettato sul rapporto con il suo primo marito riguardante il suo problema di ansia. Sembra che la conduttrice abbia rivelato come nonostante con lui fingesse, di notte crollava, ma non trovando il suo supporto.

TI POTREBBBE INTERESSARE ANCHE > Meghan Markle contro Kate Middleton, nervi tesi a Palazzo. Retroscena stupefacente

“Era scettico, sembrava non capire”, il triste racconto della conduttrice che ha dovuto subire la difficile situazione. Spesso chi non vive una situazione da vicino, non né può comprendere la reale natura il messaggio che ha condiviso la Perego che non ha potuto contare sul supporto dell’ex in quella difficile condizione di cui a oggi, per fortuna, si è liberata.