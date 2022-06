Spunta un retroscena inaspettato sulla vita sentimentale di Renato Zero: la verità sul mancato matrimonio con il suo amore più grande.

In cima alle classifiche per sei decenni diversi. Questo è solo uno dei tanti record raggiunti da Renato Zero nel tempo, tanto da essere uno degli artisti più amati nel panorama musicale (i suoi brani hanno conquistato intere generazioni).

All’anagrafe Renato Fiacchini, nato nel 1950 a Roma, è conosciuto nello spettacolo con diversi volti diventando non solo un noto cantautore, ma anche uno showman, un ballerino e un produttore discografico: 50, gli anni della sua incredibile carriera.

Nonostante il suo successo intramontabile, è stato accompagnato da difficoltà di vita, portandolo a vivere periodi bui sia a livello lavorativo sia personale. Proprio in merito alla sua sfera sentimentale è emerso un retroscena inaspettato.

Renato Zero: la verità sul suo amore più grande

Il cantante è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Se nel tempo non sono mancate voci sul suo orientamento sessuale, lui non si è mai pronunciato in merito.

Nel suo passato sono presenti figure femminili, tra cui, indimenticabile, Lucy Morante suo grande amore. Un amore misterioso – di cui si hanno poche informazioni – poi destinato a finire in una separazione.

“È sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella”, le parole con cui l’ha ricorda il cantautore.

Di seguito è stato legato a Enrica Bonaccorti per poi adottare il suo unico figlio. Ma il suo amore più grande sembra essere quello con la Morante: negli anni Settanta si era diffusa la voce su come i due si fossero uniti in matrimonio, smentita dallo stesso Renato ospite dalla sua grande amica Mara Venier.

“Non sono cliente di nessuna bomboniera e di nessun confetto, sono sposato con il pubblico”, le sue parole con cui ha svelato come l’ipotesi di un matrimonio sia sempre stata lontana nella sua concezione di vita. Mai sposati, anche se le cose con Lucy sono finite per lui è rimasta una figura portante che l’ha sostenuto in ogni difficoltà: la Morante ha sempre fatto parte della sua vita.