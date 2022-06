“Che meraviglia”, Alessia Marcuzzi davanzale straripante: riccio meraviglioso. Accozzata d’emozioni – FOTO

Alessia Marcuzzi si concede un momento di bontà e lascia tutti a bocca aperta con un dettaglio da incorniciare. Che spettacolo!

La conduttrice televisiva ed ex modella capitolina, Alessia Marcuzzi ha lasciato tutti a bocca aperta in occasione di un momento di grande entusiasmo e piacere.

Il tutto si è palesato dopo un’intensa giornata di mare, esposta al sole e all’abbronzatura più rilevante. Davanti alle telecamere social, la showgirl si è concessa una cena di prestigio che ha messo in evidenza molti lati nascosti e innovativi del suo repertorio.

I fan non hanno nascosto commenti positivi e aggettivi entusiasmanti per descrivere il nuovo look dai capelli ricci e ondulati.

Insomma non poteva finire meglio un weekend iniziato nel segno delle prime vacanze estive dopo l’ennesima stagione lavorativa al di sopra delle righe, nonostante fosse stata risucchiata nel calderone della rivoluzione, in Mediaset, guidato dall’ad Piersilvio Berlusconi

Alessia Marcuzzi come una ‘teenager’ sui social: la FOTO che fa innamorare a prima vista i fan

PER VEDERE LA FOTO DI ALESSIA MARCUZZI, VAI SU SUCCESSIVO