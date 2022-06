Meghan Markle contro Kate Middleton. La sfida reale è partita e Palazzo trema: accade l’impensabile, tutti sconvolti.

Ansia e agitazione palpabile. Sul volto di Meghan Markle e Kate Middleton si è letta tutta la tensione vissuta durante la partecipazione al Giubileo di Platino (i festeggiamenti per i 70 anni di trono della Regina). In scena dal 2 al 5 giugno, ha portato i riflettori di tutto il mondo a focalizzarsi solo, ed esclusivamente, su una protagonista: la Royal Family.

La famiglia reale inglese si è fatto riunita al completo per brindare al traguardo raggiunto dalla Regina, 96 anni, diventata così la Sovrana più longeva della storia.

All’importante evento – che ha portata a molti appuntamenti nel Regno Unito – non sono mancati persino Harry e Meghan (con tanto di figli al seguito) che hanno così rivisto tutti i parenti dopo la Megxit del 2020, con cui avevano abbandonato i loro doveri reali, trasferendosi in California.

Se le cronache rosa hanno raccontato molto della Regina, tra i suoi look e le sue apparizione, tuttavia molti si sono concentrati su Meghan e Harry. In particolare la Duchessa di Sussex è stata molto chiacchierata con i suoi look, come d’altronde è accaduto per Kate Middleton: le due cognate sono state messe a confronto e il risultato è clamoroso.

Meghan Markle contro Kate Middleton: parte la sfida reale

Impeccabili ed elegantissime. Così sono apparse Kate Middlten e Meghan Markle durante il Giubileo di Platino: una a confronto dell’altra, una particolare apparizione ha lasciato senza fiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini cambio look: la cantante si prepara all’estate così FOTO

Si tratta della loro partecipazione alla funzione presso la Cattedrale londinese, del 3 giugno, in cui il gelo tra le due è stato palpabile, tanto che non si sono né salutate, né tantomeno parlate.

Ma quello che ha colpito è come il loro look sia molto simile: entrambe hanno optato per toni pastello, Kate sul giallo, Meghan sul bianco, che ha tinto sia i loro abiti, molto iconici, sia i loro cappelli importanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini cambio look: la cantante si prepara all’estate così FOTO

Inoltre le due hanno, praticamente, scelto la stessa pettinatura optando per un raccolto basso. La similitudine del loro stile ha lasciato senza fiato, facendo pensare come – seppur sembrino così diverse – in realtà abbia molto in comune: di sicuro i gusti in fatto di moda.