Alcune indiscrezioni hanno rivelato il grande ritorno di Ilaria D’Amico sul piccolo schermo. Le motivazioni però andrebbero oltre.

La conduttrice e giornalista sportiva Ilaria D’Amico sarebbe pronta a tornare finalmente in grande stile sul secondo canale Rai. Le indiscrezioni però, dell’ultima ora, hanno confermato a più riprese come assieme all’obiettivo della prima serata potrebbero esserci anche i presupposti per una potenziale crisi amorosa tra lei e il suo partner dal 2014, l’attuale portiere del Parma Gigi Buffon.

La conduttrice romana, classe 1973, ha iniziato a fare la differenza all’interno del mondo dello spettacolo partecipando per diverse edizioni alla trasmissione di metà anni ’90, “La Giostra Del Goal“. In contemporanea, la bellissima nata sotto il segno della Vergine, ha anche seguito i mondiali del ’98 sempre in diretta da Rai International. Punto di riferimento per gli amanti del pallone su “Sky Calcio Show” per quindici anni, la giornalista continua fedelmente sulla rete europea fino al 2021, siglando gran parte degli aggiornamenti riguardanti la Champions League.

“Crisi con Gigi?” Ilaria D’Amico il ritorno inatteso, lo zampino del collega lascia senza fiato

Ad attirare l’attenzione in queste ore è stata la rivelazione pubblicata sul settimanale italiano “Chi”. In cui viene difatti citato con immediatezza e nei dettagli lo zampino di un suo assoluto fan e collega alquanto deciso a supportare il ritorno della conduttrice in direttissima negli studi Rai.

Si tratta infatti niente meno che dell’ex partner dell’attrice Ambra Angiolini, Massimiliano Allegri. Il mister del team bianconero avrebbe infatti una grande sfera d’influenza nella rete Rai. A tal punto da stendere un red carpet in onore dell’amica di lunga data.

Ciò, ad ogni modo, non sarebbe stato necessario secondo l’opinione di alcuni. Vista la preparazione e il talento della conduttrice romana.

Eppure se alcune testimonianze avrebbero confermato, nel frattempo, che la relazione tra la giornalista e l’amato ex portiere juventino sarebbe ancora sulla retta via, i primi dubbi a riguardo non avrebbero ugualmente atteso a fare capolino in rete.

Ora non resta dunque che attendere di scoprire più approfonditamente quale sarà la trasmissione presa di mira dall’entourage, quanto dal fidato agente, della conduttrice. Secondo i primi rumors potrebbe trattarsi di un noto talk show.