Eurospin, chilometri di coda alle casse : “Costa solo 79 centesimi.” Follia

Eurospin. La famosa catena di supermercati alletta spesso la propria clientela con offerte strabilianti. L’ultima potrebbe suggerirvi un fresco e goloso acquisto per combattere le alte temperature

Con un fatturato dichiarato nel 2020 di 6,5 miliardi di euro e circa 15mila dipendenti che prestano la loro professionalità in 1150 negozi, Eurospin è un’azienda della grande distribuzione organizzata di spicco non solo sul territorio italiano ma anche fuori dai nostri confini, in particolare in Slovenia e Croazia.

É apprezzata dalla propria clientela per i prezzi abbordabili rispetto ai supermercati concorrenti. Inoltre, ogni mese attira ancora di più gli utenti con offerte assolutamente imperdibili. In questo modo si assicura una fidelizzazione garantita e un’affezione al marchio. Attualmente è in corso la promozione “Weekend di Follia” con proposte realizzate ad hoc da cogliere al volo.

Eurospin: la promozione “Weekend di Follia” è un invito da non perdere. Prezzi imbattibili

Un modo sicuro per contrastare i rincari a 360° che stiamo fronteggiando attualmente è quello di cercare di risparmiare soprattutto per quanto riguarda le spese indispensabili e che non possiamo proprio evitare.

Tra queste, ovviamente, c’è quella che riguarda l’approvvigionamento di cibo. Eurospin è senza dubbio uno dei luoghi migliori dove recarsi per comprare beni di prima necessità e non solo.

Grazie ai moderni mezzi di comunicazione, è possibile tenere sempre sott’occhio tutte le novità e le offerte che propone la prestigiosa catena di supermercati. Ad esempio, sul canale ufficiale della piattaforma social Instagram (seguita da oltre 285mila utenti), è facile scorgere le promozioni in atto, raccolte nella campagna “Weekend di Follia”, a beneficio del rapporto qualità/prezzo e con una selezione di prodotti di alta qualità.

Volete un esempio spettacolare? L’Anguria Baby è venduta a soli 0,79 centesimi al kg: un modo ottimo e salutare per contrastare la calura degli ultimi giorni che anticipa l’arrivo della stagione estiva.

La pizza margherita costa 3,99 euro, la tavoletta da 1 kg di cioccolato fondente è acquistabile per 3,59 euro, 2 bobine professionali a due veli per un totale di 800 strappi hanno il prezzo di 7,99 euro. Correte ad approfittarne.