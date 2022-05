Lidl è inarrestabile: “Sarà un’estate diversa”. Mai visto nulla di simile, clienti impazziti di gioia

Lidl è inarrestabile, i clienti sono tutti euforici per la grande novità. L’estate 2022 sarà magnifica grazie al discount.

Fondata nel 1932, la nota catena di supermercati, è diventata famosa in pochissimo tempo. Lidl deve i suoi natali a Josef Schwarz, un imprenditore lungimirante che ha saputo cogliere le opportunità che il mercato tedesco offriva a quel tempo.

Dopo anni, Lidl è diventato un colosso nel mondo della grande distribuzione alimentare. Attualmente conta 13.000 punti vendita e centinaia di dipendenti che ogni giorno portano avanti con professionalità la missione del discount. Siamo quasi in piena estate e Lidl ha voluto, ancora una volta, impressionare i fedelissimi con uno sconto davvero super.

La bella stagione sarà più fresca grazie a Lidl

Grazie a Lidl non si soffrirà più il caldo estivo, sul volantino delle offerte, valido fino al 05 giugno, spicca il tanto amato ventilatore a soli 34,99 euro, un affare al quale nessuno può rinunciare.

Il ventilatore è un elettrodomestico molto amato nelle torride giornate estive, il prezzo è più che allettante. Finalmente con Lidl non si patirà più il caldo e ad un prezzo davvero piccolo tutti potranno rinfrescarsi in casa.

In milioni hanno commentato la gradita novità: “Sarà un’estate diversa, meno calda e più fresca” scrive un cliente affezionato, “Lo stavo aspettando, non ho voluto cambiare fornitore”, qualcun altro risponde fedelissimo. Lidl ha saputo conquistare la fiducia dei consumatori di tutto il mondo, ogni giorno il discount offre risparmio, convenienza e qualità, pregi che gli hanno permesso di eccellere tra i big della stessa categoria.

Le offerte scadranno agli inizi di giugno, sul volantino, consultabile comodamente online sul sito dedicato, c’è tanto altro ancora. Lidl pensa a tutti, grandi e piccini, diverse sono le novità dell’estate 2022 , per ora i due prodotti che stanno andando a ruba sono il telo mare ed il gonfiabile; inutile dire che la fila alle casse era interminabile, tutti si sono accaparrati il prodotto del cuore.

Come sempre Lidl ha fatto centro ancora una volta con il ventilatore, non vediamo l’ora di conoscere le prossime novità in serbo per i consumatori.