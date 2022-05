Il noto marchio MD lancia la novità più attesa di tutte: aggiudicarsela sarà semplice e ad un prezzo che non ha paragoni!

Nel 1994, da un’idea di Patrizio Podini, nacque una delle realtà di maggior successo nel settore della grande distribuzione organizzata. La S.p.A., come riporta il sito ufficiale della catena, si definisce un’azienda “lontana dai canoni del discount” e “sempre più marchio della buona spesa“.

In quasi trent’anni, MD è riuscita ad aggiudicarsi un fatturato che sfiora i 3 miliardi di euro (questa la cifra nel 2020), con circa 800 punti vendita dislocati in tutte le regioni del Bel Paese. La notorietà del marchio, negli ultimi tempi, è stata favorita anche da Antonella Clerici, attuale testimonial dell’azienda.

I clienti che si affidano ogni giorno al discount per la loro spesa quotidiana, proprio in questo periodo, hanno la possibilità di usufruire di un’occasione davvero irrinunciabile. La novità più attesa di tutte è stata finalmente lanciata ed è disponibile ad un prezzo stracciato.

MD lancia la novità più attesa di tutte: potrete averla ad un prezzo che non ha paragoni

“Buon Viaggio, Italia!” è l’iniziativa che tutti i clienti MD stavano aspettando per progettare le loro vacanze estive. La catena operante nel settore discount, al pari di molte altre aziende concorrenti, offre ai compratori fidelizzati la possibilità di vivere dei soggiorni da favola a prezzi stracciati.

Tutto quello che gli acquirenti devono fare è consultare il sito web di MD, per conoscere le promozioni – con relativi prezzi – che il marchio offre. Proprio attraverso la pagina Instagram ufficiale, l’azienda fondata da Patrizio Podini ha messo gli utenti al corrente di un’occasione imperdibile.

Si tratta della possibilità di trascorrere le vacanze presso il “Villaggio turistico Elea” (provincia di Salerno), nella splendida zona del Cilento. Come riporta la didascalia, MD promuove un soggiorno di 7 notti a partire da 235€ a persona, con tanto di pensione completa e bevande incluse nei pasti.

Un’offerta che i clienti MD, come lasciano trapelare i commenti al post, non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire. Per la catena, la soddisfazione a 360° dei compratori sembra essere un’assoluta priorità.