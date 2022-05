Matteo Ranieri, come vanno davvero le cose con Valeria Cardone? È stata proprio la corteggiatrice a vuotare il sacco a Uomini e Donne

A “Uomini e Donne” si è finalmente arrivati alla tanto attesa scelta di Luca Salatino. Il romano, dopo oltre quattro mesi di trono, è giunto alla fatidica decisione nella puntata andata in onda quest’oggi, lunedì 30 maggio. Lilli e Soraia, bellissime ed emozionate, sembravano non riuscire a contenere le rispettive emozioni.

Nonostante il momento della scelta vero e proprio andrà in onda nell’appuntamento di domani, i telespettatori, nelle scorse ore, hanno potuto godersi dei momenti davvero unici. Salatino, abbattuto all’idea di dover lasciare il programma, ha ringraziato tutta la redazione di Maria De Filippi con parole cariche di strazio e commozione.

A rendere ancora più speciale la scelta di Luca, tra l’altro, è intervenuta anche l’ospitata di Matteo Ranieri e Valeria Cardone. La coppia, che si è formata circa due mesi fa, ha raggiunto lo studio per supportare il tronista, grande amico di Ranieri. Con l’occasione, i due fidanzati hanno finalmente raccontato davanti a tutta Italia come starebbe proseguendo la relazione. Le risposte dell’ex corteggiatrice, a questo proposito, non hanno lasciato spazio a dubbi.

Matteo Ranieri, come vanno davvero le cose con Valeria: la corteggiatrice ha vuotato il sacco

L’arrivo di Matteo Ranieri e Valeria Cardone non ha fatto altro che emozionare ulteriormente Luca Salatino. Quest’ultimo, con il suo ex collega di trono, condivide un’amicizia speciale che va ben oltre l’esperienza televisiva vissuta assieme.

“Ti avevo sgamato, ho capito subito che c’era qualcosa nell’aria” ha scherzato il romano, prima di accogliere Ranieri tra le braccia e stringerlo in un lungo abbraccio. Entrambi, nel ritrovarsi, si sono lasciati andare a lacrime di commozione che hanno intenerito tutto il pubblico in sala.

Successivamente, Maria De Filippi ha fatto accomodare la splendida coppia, che sprizzava felicità da tutti i pori. Non potevano mancare, ovviamente, una serie di domande relative al proseguo della loro relazione. “Com’è lui Valeria? Pesante?” ha chiesto divertita la conduttrice, mentre la Cardone tratteneva un sorriso di scherno.

“È particolare” ha esordito l’ex corteggiatrice, mentre il fidanzato la guardava accigliato. “Un po’ pesante sì, però è davvero bravissimo” si è affrettata ad aggiungere Valeria, che ha lasciato trapelare tutto l’amore provato per Ranieri. Quest’ultimo, pur scosso per via delle lacrime versate per Luca, si è inserito con piacere nella conversazione.

“Beh sì, anche qui dentro ero un disastro Maria” ha osservato l’ex tronista, venendo completamente smentito dalla presentatrice, che non ha tardato ad elogiare le qualità di Matteo. Valeria, che al fianco di Ranieri sembrava la donna più felice del mondo, ha completato il quadro con una dolcissima confessione: “molto meglio fuori che qui, lui è bravissimo“.

Commossi ed emozionati, i due fidanzati hanno lasciato trapelare tutta la sintonia che li unirebbe. La De Filippi, più che lieta di vederli così complici, non mancherà di invitarli frequentemente nel corso della prossima edizione di “Uomini e Donne”.