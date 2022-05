“Impazzisco”, Eurospin e il prodotto che costa solo 1,59€. Clienti di tutta Italia in fermento!

Eurospin, la super offerta del volantino sta mandando in visibilio migliaia di clienti: ecco quale prodotto costa solo 1,59€!

Innumerevoli sono i punti di forza del marchio discount Eurospin, che in quasi trent’anni di attività è riuscito a fidelizzare un pubblico di compratori pari a circa 10 milioni di unità. Come sottolineato all’interno del sito ufficiale dell’azienda, l’obiettivo di Eurospin è quello di fornire “una risposta alla crescente richiesta di risparmio da parte dei clienti“.

La catena attiva nella GDO, ormai da molti anni, tenta di soddisfare le esigenze dei compratori non solo abbassando i prezzi degli articoli messi in commercio, ma anche proponendo, quotidianamente, sconti ed offerte che vengono indicate con cadenza regolare nel volantino settimanale.

A tal riguardo, una delle ultime trovate di Eurospin ha mandato in visibilio migliaia di acquirenti affezionati. Si tratta di un prodotto che tutte le famiglie italiane consumano abitualmente e che sarà disponibile, fino al 5 giugno prossimo, al prezzo stracciato di 1,59€.

Il volantino Eurospin valido fino al 5 giugno sta mandando in visibilio gli oltre 10 milioni di clienti che si affidano quotidianamente al marchio discount. Tra prezzi bloccati e super sconti sugli articoli più richiesti dal mercato, l’azienda fondata nel 1993 continua a fidelizzare un numero sempre maggiore di persone.

Tra le promozioni messe a disposizione dal volantino non può sfuggire quella relativa alla colazione. In questo frangente, due dei prodotti più apprezzati dalle famiglie italiane sono in vendita alla cifra clamorosa di 1,59€.

Si tratta delle confezioni di Croissant con Crema Pasticcera e Croissant con Crema al Cioccolato senza olio di palma, targati Dolciando. Questa super promozione lanciata da Eurospin, che scadrà fra solamente cinque giorni, sta facendo gola a migliaia di utenti.

“Impazzisco, soprattutto per quelli al cioccolato” commenta una cliente affezionata al marchio, impaziente di fare scorta delle due confezioni di croissant. Ancora una volta, Eurospin ha saputo catturare l’attenzione dei suoi fedeli compratori.