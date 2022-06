È stata una performance del tutto inaspettata quella de Il Volo. L’inedito è subito divenuto virale in rete prima della loro tournée.

In attesa di iniziare la loro nuova tournée italiana in questo giugno 2022 e di approdare più tardi negli Usa alla fine dell’estate, Il Volo è nuovamente riuscito a sorprendere i suoi fan cimentandosi in un’avventura canora “fuori dal comune“. Dopo essere saliti sul palco dell’Arena di Verona, per ben due serate consecutive, ora il meglio sembrerebbe dover ancora venire.

“Ce l’abbiamo fatta“, hanno scritto gli artisti ancora reduci dalle indimenticabili emozioni dimostrate dalla folla di spettatori presenti alla scorsa serata. Il trio di tenori ha pertanto voluto ringraziare il suo pubblico per aver riempito gli spalti dell’Arena inaugurando finalmente il loro tanto atteso tour. La magia si è verifica meno di ventiquattr’ore fa, quando i membri del gruppo musicale hanno infine dichiarato di non poter “essere più felici“.

Il Volo: esce l’inatteso brano col grande attore, l’esibizione è virale prima della tournée

Eppure adesso l’avventura continua, scrivono gli artisti sulla loro pagina ufficiale. Ora che il loro album ha potuto “sentire il vostro calore la vostra passione e il vostro affetto“, tutto è possibile. In riferimento alle migliaia di spettatori presenti a Verona, i tenori dimostra che è ora giunto il momento di regalare loro un’ultima sorpresa.

Il celebre brano di Gianni Celeste, uscito nel 2005 e dal titolo “Povero Gabbiano“, è stato ripreso per l’occasione da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il trio, in recente compagnia dell’attore trentaseienne di origini napoletane Salvatore Esposito, ha scelto di cimentarsi in una riproposizione leggera del successo musicale sulle corde della musica partenopea.

L’interprete di Genny in “Gomorra” non è di certo stato dimenticato dai suoi affiatati ammiratori, e vederlo duettare al fianco di un ulteriore orgoglio italiano per eccellenza è stata per loro una “grande soddisfazione“.

La performance, in diretta dal tavolo di un ristorante, è stata in seguito pubblicata su Tik Tok e su altri social di riferimento divenendo immediatamente virale in rete. D’altro canto sarebbe stato davvero impossibile aspettarsi il contrario.