Ana Mena, ancora una volta, fa impazzire tutto il suo pubblico con una fotografia spettacolare: in costume mette in mostra le sue forme.

Ana Mena è probabilmente una delle cantanti più conosciute al mondo. Nata in Spagna, la voce della classe 1997 è praticamente riconosciuta in ogni angolo del pianeta. Dopo aver vinto alcuni programmi in patria, la ragazza iniziò a collaborare con artisti già affermati. Nel nostro paese, la nativa di Estepona ha duettato con cantanti come Fred De Palma e Rocco Hunt. A febbraio, Ana è stata anche una dei cantanti in gara per il Festival di Sanremo: la sua performance non è però stata memorabile. Non è comunque estate senza una sua hit: quest’anno è il turno di ‘Mezzanotte’.

Per sponsorizzare il suo ultimo singolo, la cantante spagnola ha condiviso un post su Instagram veramente spettacolare. C’è infatti anche una fotografia in allegato stupefacente: Ana Mena, in costume, fa impazzire il web. Le sue forme strabordano e sorprendono tutti.

Ana Mena in bikini ti manda al manicomio: forme esagerate

Ana Mena in gran forma su Instagram. La cantante spagnola, per sponsorizzare il suo ultimo lavoro, ha pubblicato un’immagine in cui indossa un bikini spettacolare. Il costume è molto particolare con un disegno più unico che raro: le sue forme sono comunque in risalto. Il davanzale della giovane ragazza è un qualcosa di meraviglioso, mentre il suo addome è veramente incredibile.

“Chiedi tutto quello che vuoi, è un momento d’oro per noi. È un momento d’oro per noi, il nostro Goldenpoint. Siete pronti a ballare tutta l’estate sulle note di MEZZANOTTE?! Vamonos”, ha scritto in didascalia. Anche lo sfondo della fotografia è eccezionale: il mare alle spalle della bellissima cantante è ricco di sfumature turchesi. “Questa ragazza è divina”, ha scritto un ammiratore esaltando la bellezza della spagnola.