Vestista solo di se stessa Aurora Ramazzotti incanta il pubblico della rete. La posa non è mai stata così difficile, eppure il risultato è “mozzafiato”.

Dopo aver informato i suoi follower della sua futura partecipazione alla corsa di gruppo organizzata dalla Nike, in partenza dallo store situato in piazza Vittorio Emanuele a Roma il prossimo 8 giugno alle ore 18.30, Aurora Ramazzotti continua le sue avventure a bordo del kayak in compagnia dell’amico e artista Alessandro Malossi.

L’ex inviata de “Le Iene” abbandona la routine di Roma per dedicarsi a se stessa ed immergersi in un vero e proprio paradiso terrestre. Stavolta, “colei che ha inventato quel fatto che non si fischia alla donna“, piena del suo bagaglio emotivo e di travolgente simpatia ereditata dalla mamma Michelle, ha saputo nettamente come sorprendere il suo entourage.

“Mannaggia a te” Aurora Ramazzotti in bikini tra le rocce come Afrodite: la FOTO mozzafiato

L’attivista e meravigliosa influencer è approdata per il weekend d’inizio giugno in quel di Pantelleria. In sua compagnia vi è anche la cantautrice Marianne Mirage. “Sognare a occhi aperti” è l’obiettivo siglato vicendevolmente all’alba e al tramonto dalla visionaria artista di origini emiliane.

Yoga e respirazione: sono state queste, secondo il parere di entrambe, le perle di un’indimenticabile condivisione. “Lasciatemi qui“, scrive la stessa conduttrice venticinquenne nelle sue storie su Instagram, dopo aver immortalato alcuni dei momenti clou di quest’ultima giornata tra i suggestivi panorami del comune siciliano.

La partecipazione al @the_island_festival, dunque, non avrebbe potuto donare maggior soddisfazione. “Negli scogli“, e “dall’alba al tramonto“, in diretta dal Golfo di Scauri Aurora ha poi reso pubblica la coppia di scatti in costume nelle acque cristalline del sud. Dove lei appare come la “stella marina” più bella.

Soltanto in conclusione, per finire in grande stile, un ultimo simpatico appunto si unirà alle intense emozioni di questi giorni. Ma stavolta con particolare allegria.

“Mannaggia a te per scattarla“, commenta l’amico e artista contemporaneo, nonché CEO & Art Director per @ultrapanico, in riferimento alle difficoltà sorte nel realizzare la fotografia di Aurora tra le rocce. Poi ad aggiungersi, avvalorando la stessa tesi, interverrà anche Goffredo Cerza, il fidanzato della conduttrice. “Ti capisco“, ammetterà tra i commenti.