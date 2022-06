“Vederti volteggiare così…”, Valentina Ferragni acrobazie da manicomio: blackout su Instagram – VIDEO

Valentina Ferragni manda in tilt il web e i social network con acrobazie da urlo. Spettacolo da stropicciarsi gli occhi. Quanta bellezza!

Meglio conosciuta come la sorella minore della famiglia imprenditoriale dei Ferragni, Valentina ha fatto balzare tutti i suoi fan dalla sedia, dimostrando qualità innate e senza precedenti.

In realtà non è la prima volta che si esibisce in questo tipo di esercizi che oltre a far bene alla salute, rinvigoriscono l’aspetto fisico. Ecco spiegato il motivo per cui Valentina dimostra di avere una forma fisica impeccabile e a tal proposito è così giustificato l’aumento di visite sul web.

Finora gli appassionati l’avevano conosciuta nelle vesti di “zia” per eccellenza, beccata in più circostanze a fare da babysitter ai figli di Chiara, quali Leone e Vittoria.

Ora che Valentina ha scelto di mettersi in proprio ha dimostrato a tutti di fare la differenza come poche altre

Valentina Ferragni, l’atmosfera tra le quattro mura si surriscalda: è delirio incontenibile sul web

PER VEDERE LA VIDEOCLIP DI VALENTINA FERRAGNI, VAI SU SUCCESSIVO