Isabella Ricci, era tutta una farsa a Uomini e Donne? L’insinuazione pesantissima sulla dama più amata del programma

L’ormai ex rivale di Gemma Galgani è stata tra le dame più chiacchierate e discusse di “Uomini e Donne”. La sua personalità forte e decisa, spesso e volentieri, l’ha messa nelle condizioni di effettuare delle scelte senza dubbio impopolari, che le hanno fatto guadagnare molte critiche.

Ciò nonostante, Isabella Ricci ha dimostrato la propria sincerità nel momento in cui, di fronte allo stupore dei presenti, ha deciso di abbandonare il programma insieme a Fabio Mantovani.

Inaspettatamente, tuttavia, neanche questo gesto è bastato per fugare qualunque tipo di dubbio circa la trasparenza di Isabella. Solo qualche settimana fa, uno dei membri più in vista del parterre non ha mancato di esternare un’insinuazione pesantissima, rivolta proprio alla dama. Il suo percorso a “Uomini e Donne” era davvero tutta una farsa?

Isabella Ricci, era tutta una farsa a Uomini e Donne? L’insinuazione del cavaliere è pesantissima

Solamente qualche settimana fa, Isabella Ricci e Fabio Mantovani avevano fatto ritorno in trasmissione per annunciare una splendida notizia: il loro imminente matrimonio. La felicità dei diretti interessati, al pari di quella dei presenti, era stata però oscurata dalle insinuazioni di Armando Incarnato.

Il cavaliere, che non ha mai nutrito molta simpatia per la Ricci, l’aveva accusata di aver strumentalizzato il programma per fini personali. Nello specifico, il partenopeo aveva affermato che Isabella, durante la sua permanenza a “Uomini e Donne”, ne avesse approfittato per sponsorizzare alcuni capi d’abbigliamento – indossati in occasione delle sfilate -.

Un’accusa che, qualora si fosse rivelata fondata, avrebbe seriamente messo in discussione la trasparenza del percorso della Ricci. La dama, che ha sempre negato di aver percepito dei soldi per i capi indossati, ha messo tutti a tacere mediante un semplicissimo gesto.

Il 28 maggio scorso, Isabella ha sposato il suo compagno Fabio, smentendo tutti coloro che nutrivano ancora dubbi su di lei. La Ricci, a differenza di quello che molti erano arrivati a sostenere, ha partecipato a “Uomini e Donne” con un unico scopo: quello di trovare l’amore.