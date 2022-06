Matteo Ranieri, emerge tutta la verità sul papà: la frase non lascia spazio a dubbi

Matteo Ranieri, emerge tutta la verità sul papà: le ultime pubblicazioni dell’ex tronista hanno lasciato i fan di stucco!

Tra i tronisti che hanno maggiormente lasciato il segno durante l’ultima edizione di “Uomini e Donne” non si può non annoverare Matteo Ranieri. Il fidanzato di Valeria Cardone, alla sua seconda esperienza all’interno dello studio di Maria De Filippi, ha fatto innamorare proprio tutti.

A partire dagli opinionisti Gianni e Tina, che lo hanno sostenuto dal primo momento, fino ad arrivare ai membri del parterre degli over. Ida Platano, Gemma Galgani e Armando Incarnato, in più di un’occasione, hanno testimoniato la loro stima e l’affetto incondizionato per Matteo.

Ranieri, che si è fatto conoscere in tutto e per tutto dal suo pubblico, ha parlato pochissime volte del rapporto con i suoi genitori, pur lasciando trapelare un amore viscerale per la mamma. In merito al papà, solo di recente sono emersi alcuni dettagli inerenti al loro legame. Le parole dell’ex tronista, apparse sui social, non lasciano spazio a dubbi.

Matteo Ranieri, emerge tutta la verità sul papà: la frase non ha lasciato spazio a dubbi

Matteo Ranieri, in questi due anni di permanenza all’interno dello studio di “Uomini e Donne”, ha parlato raramente della propria famiglia, pur descrivendola come un importantissimo punto di riferimento. Solo di recente, tuttavia, i followers sono venuti a conoscenza di alcuni dettagli privati, concernenti il suo rapporto con il papà.

Proprio nella giornata di ieri, il fidanzato di Valeria Cardone ha festeggiato in famiglia il 64esimo compleanno di suo padre, a cui ha dedicato delle dolcissime parole. Le immagini pubblicate all’interno delle Instagram stories, a tal proposito, non hanno mancato di commuovere i fan.

“Auguri alla persona più importante della mia vita” – ha esordito Ranieri, per poi proseguire – “senza di te sarei perso“. A quanto sembra, dunque, Matteo sarebbe profondamente legato al suo papà, che per l’ex tronista è un vero e proprio modello da cui prendere esempio.

La famiglia, per Ranieri, rappresenta un porto sicuro da cui è impossibile prescindere. Che Matteo stia seriamente pensando di formarne una propria con la sua splendida Valeria? L’ipotesi non è affatto da escludere.