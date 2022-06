Shakira, dopo la rottura con Piqué che è stata annunciata in questi giorni, la sorella della cantante ha deciso di rompere il silenzio

Shakira e Piqué si sono lasciati. I due sono stati insieme per diversi anni e in tanti li vedevano come un vero e proprio esempio di amore vero, purtroppo però anche le cose belle finiscono e proprio in questi giorni la cantante ha dichiarato che tra di loro è finita. I loro fans in queste ultime ore si sono fatti tutti una domanda: cosa è accaduto?

Ovviamente, non sappiamo moltissimo della vita privata della cantante. Lei come tante altre star del suo calibro, risulta praticamente irraggiungibile quindi non è facile capire cosa accada nella sua quotidianità. E se per i fans è difficile da immaginarlo, lo è praticamente anche per sua sorella, che a quanto pare non la vede molto spesso come si può pensare.

Shakira, parla sua sorella: “Si sono lasciati? Non sono sorpresa”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Schiacciato dal muletto che stava guidando: morto un ragazzino di 13 anni

Intanto Lucy Mebarak, la nota sorella della popstar mondiale, è sbarcata nelle ultime ore a Barcellona per stare vicina al suo papà che è stato vittima di un incidente. Proprio in questa occasione, ha avuto modo di rompere anche lei il silenzio sulla fine della storia d’amore tra sua sorella e Piquè. Ha detto di non essere affatto sorpresa del fatto che si siano lasciati, che è una cosa piuttosto prevedibile, ma che in ogni caso non sa il motivo per cui è finita perché non ha avuto ancora modo di sentire sua sorella.

Dalle sue parole, traspare il fatto che le due donne non siano molto legate, e che la vita abbia messo entrambe su due strade completamente separate al punto tale che non sanno praticamente più niente l’una dell’altra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Nuova nascita in casa di Chiara Ferragni: la famiglia si allarga. Dopo la tempesta, arriva la quiete

Dunque, non ci resta che attendere di scoprire se Shakira tornerà sull’argomento per capire perché tra lei e Piqué sia finita così, da un momento all’altro, dopo tutti questi anni di amore.