La famiglia Ferragni si allarga, manca sempre meno all’arrivo del piccolo: sui social i fan non sono più nella pelle

Ormai è iniziato il conto alla rovescia per la famiglia Ferragni che è pronta ad accogliere il piccolo della casa. Qualche giorno fa, dopo una serie di dichiarazioni e qualche foto, il web ha pensato che l’influencer Chiara fosse incinta, invece non vede l’ora di diventare zia.

Infatti, la prossima a diventare mamma è Francesca Ferragni che ormai non perde occasione di mostrarsi al pubblico e a condividere con i fan molti scatti mozzafiato e alcuni momenti delle sue giornate.

Chiara Ferragni zia, la FOTO emozionante sul web

La famiglia Ferragni ha trascorso qualche giorno a Forte dei Marmi dove si è rilassata in riva al mare in compagnia di amici e conoscenti. Mentre l’influencer Chiara si è dedicata ai figli Leone e Vittoria, la futura mamma ha deciso di riposare e passare del tempo con la mascotte di casa, il suo cane.

Così sui social, ha pubblicato una foto in cui si mostra intenta a dormire sdraiata sul lettino insieme a Gabriella.

“Sotto l’ombrellone con il mio pescecane” ha scritto sotto al post la Ferragni e i fan non hanno potuto fare a meno di lasciare like e commenti come: “La tenerezza” e poi ancora “Che foto dolcissima”, qualcun altro ha aggiunto: “Bellezza della natura”.

Non poteva mancare il messaggio della sorella Chiara che ha postato dei cuori sotto alla foto della futura mamma.

Sembra che il periodo burrascoso e difficile per i Ferragnez sia solo un ricordo lontano, Fedez è impegnato con il suo nuovo brano La Dolce Vita e Chiara non vede l’ora di diventare zia per la prima volta. A quanto pare, tutto va nel verso giusto e il sole è tornato a splendere. I fan sono sempre accanto a loro, supportandoli e sostenendoli in ogni situazione.