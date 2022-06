Usa, bambino di 2 anni trova un’arma e uccide il padre

A Orlando, in Florida, un bimbo di due anni ha trovato un’arma carica lasciata incustodita e, dopo averla raccolta, ha premuto il grilletto uccidendo inavvertitamente il padre 26enne.

L’episodio, riferiscono i media locali, è avvenuto il 26 maggio e l’uomo è deceduto in ospedale per le ferite riportate. I genitori del piccolo erano entrambi in libertà vigilata per possesso di droga. Il bambino avrebbe trovato l’arma carica per terra, in una busta, e avrebbe puntato e sparato verso il padre che stava giocando a un videogioco.