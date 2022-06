Ieri mattina, un ragazzino di 13 anni è morto schiacciato da un muletto sul quale era salito nell’azienda agricola di famiglia a Sant’Andrea in Bagnolo, frazione di Cesena.

Tragedia nella tarda mattinata di ieri in un’azienda agricola di Sant’Andrea in Bagnolo, frazione di Cesena. Un ragazzino di soli 13 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal muletto sul quale era salito ribaltatosi improvvisamente.

I familiari hanno subito chiamato i soccorsi che, però, giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 13enne. Sul quanto accaduto sono in corso le indagini degli agenti della Polizia di Stato.

Cesena, schiacciato da un muletto che stava guidando nell’azienda di famiglia: morto 13enne

Schiacciato da un muletto sul quale era salito. Ha perso così la vita un ragazzo di soli 13 anni nella tarda mattinata di ieri, lunedì 6 giugno, a Sant’Andrea in Bagnolo, piccola frazione del comune di Cesena.

Il 13enne, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, mentre si trovava nell’azienda agricola di famiglia sarebbe salito su un muletto mettendosi alla guida approfittando di un attimo di distrazione dei suoi familiari. Dopo aver percorso una piccola stradina, il mezzo, per cause da verificare, si è capovolto ed il ragazzino è stato sbalzato dall’abitacolo finendo schiacciato sotto il peso del muletto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scomparso mentre cercava funghi: uomo trovato morto dopo giorni di ricerche

I familiari hanno immeditatamente chiamato il numero unico per le emergenze e, sul posto, sono arrivati un’ambulanza del 118 con a bordo il personale medico ed i vigili del fuoco. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo: i medici si sono dovuti arrendere costatandone la morte, che sarebbe sopraggiunta sul colpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto finisce in un dirupo: morto un ragazzo di 18 anni, gravi due amici

Intervenuti, scrivono i colleghi della redazione di Fanpage, anche gli agenti della Polizia di Stato di Cesena ed il personale dell’Ispettorato a cui ora spetterà il compito di ricostruire nel dettaglio la tragedia attraverso gli accertamenti e le indagini del caso.