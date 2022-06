Un ragazzo di 18 anni è morto dopo che l’auto su cui viaggiava è finita in un dirupo a Irsina (Matera). In gravissime condizioni due amici che si trovavano sulla vettura.

Incidente mortale ieri mattina a Irsina, in provincia di Matera. Un’auto con a bordo cinque ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è uscita di strada ed è terminata in un dirupo.

All’arrivo dei soccorsi per il conducente della vettura, un ragazzo di soli 18 anni, non c’è stato nulla da fare. Gli altri occupanti, tutti minorenni, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati. Due sono in condizioni gravissime.

Ieri mattina, domenica 5 giugno, in un terribile incidente stradale avvenuto a Irsina, piccolo comune in provincia di Matera, un ragazzo ha perso la vita. La vittima è Pierangelo Gentile di soli 18 anni.

Il giovane si stava recando ad una festa in piscina ad Oppido Lucano insieme ad altri quattro amici, due ragazzi di 17 anni e due ragazze di 17 e 15 anni. Il gruppo, riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, viaggiava a bordo di una Fiat Punto condotta da Pierangelo. Per cause ancora da determinare, lungo la via Bardanica, la vettura è uscita di strada e, dopo aver sfondato il guardrail, è finita in un dirupo.

Alcuni automobilisti in transito hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 a bordo anche di un’eliambulanza. Per il 18enne era ormai troppo tardi: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gli altri occupanti del veicolo sono stati, invece, trasportati in ospedale. Due di loro, un 17enne ed una coetanea, riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, si trovano ricoverati in rianimazione in gravissime condizioni.

Ad accertare le cause che hanno fatto finire fuori dalla sede stradale la Punto condotta dalla vittima saranno gli accertamenti dei carabinieri che hanno condotto i rilievi sul posto.