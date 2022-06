Chanel Totti torna a dividere i suoi fan mediante un video clamoroso apparso su TikTok: c’entra anche papà Francesco, il motivo è assurdo!

In occasione della festività del 2 giugno, il pubblico ha avuto modo di ammirare la bellissima famiglia Blasi-Totti quasi al completo. Tramite le stories di mamma Ilary, i fan hanno potuto partecipare a quello che è sembrato essere un allegro pomeriggio in famiglia.

La conduttrice, a bordo piscina, ha immortalato il suo figlio maggiore Cristian e la terzogenita Isabel nell’atto di giocare e scherzare amorevolmente. Il tutto, ovviamente, sotto lo sguardo attento della favolosa Ilary, che ha sfoggiato una silhouette davvero impressionante.

All’appello, tuttavia, mancava proprio la secondogenita Chanel, non presente negli scatti di famiglia. Come testimoniato dal suo profilo TikTok, la giovane si trovava in compagnia di un’amica, con la quale ha deciso di passare questo giorno di pausa dalla scuola.

Ma come sta trascorrendo l’estate la bellissima 15enne? Il video recentemente pubblicato dalla secondogenita di Totti chiarisce tutto. Alla domanda apparsa nella clip ci hanno pensato i suoi fan affezionati a rispondere, tirando in ballo persino papà Francesco.

“Cos’ha di speciale?”, Chanel Totti pubblica un VIDEO clamoroso. Coinvolto anche papà Francesco

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ignazio Boschetto, altro che musica! Per il cantante de Il Volo ormai esiste solo lei | FOTO

“Cos’ha di speciale?“: questa la domanda che si riesce ad intravedere al principio dell’ultimo video che Chanel Totti ha postato su TikTok. Una domanda a cui, con ogni probabilità, ha tentato di rispondere la 15enne stessa, inserendo nella clip una serie di spezzoni e di immagini che la vedono sorridere e divertirsi come non mai.

La spensieratezza dei suoi anni, unita alla voglia di vivere, sarebbero proprio le peculiarità che renderebbero “speciale” la giovane figlia di Ilary e Francesco. I suoi followers di TikTok, rimasti di stucco di fronte alla domanda, hanno tentato a loro volta di fornire una risposta adeguata. Alcuni di loro, in maniera davvero inaspettata, non hanno mancato di tirare in ballo lo stesso Francesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Diletta Leotta, “cocomeri maturi” in bella vista: intesa vincente con il mister del momento – VIDEO

“Il padre” ha sentenziato un utente, probabilmente un accanito tifoso romanista. Altri fan, all’opposto, hanno invece preferito concentrarsi su Chanel: “il suo sorriso“, “la bellezza“.