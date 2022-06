Letizia di Spagna, l’abito che sorprende: la scollatura spiazza tutti

La regina Letizia di Spagna coglie tutti di sorpresa con un dress code decisamente inusuale: il dettaglio che fa discutere

Oltre alla famiglia reale d’Inghilterra, ce n’è un’altra che attira l’interesse di molti in Europa. Parliamo dei reali di Spagna, la coppia formata da Re Filippo VI e la regina Letizia.

Letizia è stata guardata sempre con benevolenza dall’opinione pubblica spagnola e in generale dagli osservatori esterni, per la propria innata classe, eleganza e sobrietà. Anche se, gradualmente, ha via via stravolto alcuni dei rituali tradizionali della corte di Spagna.

L’ex giornalista – tale era la sua professione, fino al matrimonio con l’allora principe Felipe nel 2004 – con le proprie scelte ha saputo aumentare l’interesse della stampa e dell’opinione pubblica del proprio paese nei confronti della monarchia. A livello di stile, più di una volta ha adottato dei dress code inaspettati e anche questa volta ha spiazzato tutti.

Letizia di Spagna, la regina mette in mostra un vestito in controtendenza: visione inaspettata

In occasione di una delle ultime apparizioni pubbliche, infatti, la si è vista indossare un abito che normalmente non si assocerebbe a un membro di una casa reale. L’evento in questione era, a Valencia, la giornata dedicata alle onorificenze della Croce Rossa spagnola.

Letizia, icona di fascino ed eleganza, che sui social vanta un certo seguito – circa 80 mila followers su Instagram – ha deciso di spiazzare tutti con un abito cut-out- Vale a dire, un vestito con dei ‘tagli’ per lasciare intravedere parti del corpo. In questo caso, l’elegantissimo abito rosa shocking lasciava intravedere parte dell’addome.

Una ‘scollatura’ sorprendente, indossata con naturalezza ed eleganza, come suo solito. E una scelta stilistica che conferma come Letizia voglia portare una ventata di modernità, nel suo piccolo, nei protocolli reali di Spagna.