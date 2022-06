Un anno fa a causa di una leucemia fulminante si spegneva il giovane cantante che Emma ha ricordato attraverso i social.

Impossibile non ricordare quel tragico 6 giugno del 2021 quando tutti i telegiornali ed i social sono esplosi nel comunicare la notizia della morte del 28enne Michele Merlo, morto a seguito di una complicanza legata ad una leucemia fulminante.

E dopo un anno, nessuno ha voluto dimenticare quel giovane che aveva conquistato i cuori di tutti partecipando ad “Amici 2017”. Ieri sera si è registro il tutto esaurito per la partita di beneficenza tra Play2Give e l’associazione solidale Romantico Ribelle, presso lo Stadio Comunale di Rosà in provincia di Vicenza dove viveva Merlo.

Il web si è stretto nel suo ricordo, tra questi anche Emma che era stata la sua prima tifosa, oltre che maestra. Lei lo ha ricordato sul suo profilo Instagram con un messaggio d’amore vero.

Emma ricorda Michele Merlo così: “Mi manchi”

A un anno dalla scomparsa di Merlo, in arte Mike Bird, il padre Domenico ha ricordato l’amato figlio alla trasmissione “Verissimo” davanti al microfono di Silvia Toffanin, ma anche Emma Marrone ha scelto di dedicargli un messaggio via social per non far cessare il ricordo che li aveva uniti.

“Mi manchi” ha scritto accanto ad una loro foto del 2017 e il brano ‘Vorrei proteggerti dal mondo” che fa parte di ‘Cuori stupidi’, suo primo album tutto in italiano nonché il primo pubblicato con il suo vero nome.

Ricordiamo che la cantante aveva dedicato anche il suo concerto all’Arena di Verona nel 2021 al giovanissimo cantante quando questo era in ospedale, gridando al microfono: “Quella di oggi è una serata davvero speciale. Devo ringraziare davvero tutti voi per l’amore che mi avete dato”.

“Grazie per questi dieci anni insieme meravigliosi vi porto nel cuore, nella parte migliore di me. Stasera c’è una persona in particolare nel mio cuore. Ed è a lui che dedico questo concerto e il vostro calore. Forza Miky dai, forza ca**o”.