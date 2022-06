Shaila Gatta ha emozionato il popolo del web mostrandosi felicissima, tra le braccia di una persona speciale. I fan sono estasiati.

Bellezza a non finire e fascino ipnotico. Shaila Gatta non smette mai di stupire il popolo del web, incantato dalla sua bellezza e il suo talento. Noto volto televisivo – prima è approdata ad “Amici” come ballerina, poi come velina a “Striscia la Notizia” – anno dopo anno la sua notorietà è cresciuta sempre di più.

Questo l’ha portata a nuove collaborazioni e progetti, nonché ad incrementare la popolarità sui social, in particolare su Instagram dove conta un profilo da ben 866 mila follower conquistati dal suo feed da sogno.

Scatto dopo scatto, la showgirl (25 anni di Anversa) racconta la sua quotidianità scandita tra momenti sui set, shooting, allenamenti e attimi spensierati.

Sempre molto impegnata, nella sua agenda non manca del tempo dedicato al riposo, condivisi con amici e parenti: lasciatasi di recente con il suo compagno – il calciatore Leonardo Blanchard – ha vissuto un momento magico tra le braccia di una persona molto speciale, mandando i fan nel delirio.

Shaila Gatta fa sognare: momenti intesi con quella persona speciale

